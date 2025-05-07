Bursa’da Kahvehane Kurşunlandı, Şüpheli Aranıyor

ŞÜPHELİ HAKKINDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehane silahlı saldırıya uğradı. Siteler Mahallesi’ndeki kahvehaneye motosikletiyle gelen şahıs, iş yerinin camlarına ateş ettikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayın ardından yapılan ihbar neticesinde polis ekipleri hızlıca bölgeye yönlendirildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

Polis ekipleri, kahvehaneye toplamda 4 kurşunun isabet ettiğini tespit etti. Saldırının ardından kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için güvenlik kameralarını detaylı bir şekilde inceliyorlar. Şu anda olaya dair soruşturma devam ediyor.