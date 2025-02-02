Bursa’da Kalp Krizi Geçiren Çift Vefat Etti

TRAJİK OLAYDA İKİ CAN KAYBI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Yaşar Cengiz (59) ve eşi Nursel Cengiz (56), yarım saat arayla kalp krizi geçirerek hayatlarını kaybetti. İnegöl’de yaşayan Yaşar Cengiz, 18 Ocak tarihinde kalp krizi geçirerek İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede acil servisinde eşini bekleyen Nursel Cengiz de yarım saat sonra kalp krizi geçirip, aynı hastaneye sevk edildi.

HASTANEDE YAŞANAN DRAM

Yoğun bakımda tedavi altına alınan çiftten ilk olarak Yaşar Cengiz, 30 Ocak’ta hayatını kaybetti. Yaşar Cengiz’in cenazesi, 31 Ocak’ta Turgutalp Camii’nde düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi. Aynı gün eşi Nursel Cengiz de tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. İki çocuk annesi Nursel Cengiz de, 1 Şubat’ta kılınan cenaze namazının ardından eşinin mezarının yanına Kavaklaraltı Mezarlığı’na defnedildi.