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Bursa’da Kameraya Yansıyan Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

TEHLİKELİ YOLCULUK GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde motosiklete 4 kişi binen bir aile, tehlikeli bir yolculuğa başladı. Amatör bir kamera tarafından kaydedilen bu görüntüler, dikkat çekici anları içeriyor. Motosikletin üzerinde çocuklarının da yer aldığı aile, sürücünün dikkatini kaybetmesi sonucunda riski artıran bir şekilde yol alıyor.

SAĞDUYUYA DAVET

Bu olay, motosikletin güvenlik açısında ne kadar dikkatli kullanılması gerektiğini gözler önüne seriyor. Çocukların da motosiklet üzerinde bulunması, durumu daha tehlikeli hale getiriyor. Kayıtlarda, motosikletin sürüş sırasında yaşanan ani hareketler ve dengesizlikler dikkat çekiyor. Bu tür davranışların tehlikeli sonuçlar doğurabileceği vurgulanıyor.

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