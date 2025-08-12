Haberler

Bursa’da Kamyon Devrildi, 3 Yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, biber yüklü bir kamyonun şarampole devrilmesi sonucu üç kişi yaralandı. Kazanın, Bursa-Ankara karayolunun Mezit Boğazı mevkiinde meydana geldiği bildiriliyor. Bozüyük yönünden İnegöl istikametine doğru giden Y.Ç. (56) idaresindeki 35 AGA 116 plakalı kamyon, sağ ön lastiğin patlaması nedeniyle kontrolden çıktı.

Kamyon, bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Y.Ç. ile birlikte yanındaki yolcular, Necat Ç. (36) ve Talha Ramazan A. (19) hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı da duyuruldu.

Fenerbahçe, Feyenoord’la Önemli Maç Yaptı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, Feyenoord karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, transferlerin önemine vurgu yaparak, takımın atmosferinin de kritik olduğunu belirtti ve yeni transferlerin yolda olduğunu ifade etti.
Fethiye’de İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

Fethiye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

