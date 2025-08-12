Bursa’da Kamyon Devrildi, 3 Yaralı

KAZA BİLGİLERİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, biber yüklü bir kamyonun şarampole devrilmesi sonucu üç kişi yaralandı. Kazanın, Bursa-Ankara karayolunun Mezit Boğazı mevkiinde meydana geldiği bildiriliyor. Bozüyük yönünden İnegöl istikametine doğru giden Y.Ç. (56) idaresindeki 35 AGA 116 plakalı kamyon, sağ ön lastiğin patlaması nedeniyle kontrolden çıktı.

KAZA SONRASI DURUM

Kamyon, bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Y.Ç. ile birlikte yanındaki yolcular, Necat Ç. (36) ve Talha Ramazan A. (19) hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı da duyuruldu.