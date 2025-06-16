Bursa’da Kamyon-Otomobil Çarpışması Yaşandı

KAZA ANI VE YARALANMA DURUMU

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı. A.K. (47) yönetimindeki 16 HCY 12 plakalı kamyon, Karacabey-Bayramdere kara yolunda karşı yönden gelen B.K. yönetimindeki 16 BKP 968 plakalı otomobille çarpıştı.

KURBAN HASTANEYE KALDIRILDI

Meydana gelen kazada B.K., araç içinde sıkıştı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, B.K.’yı sıkıştığı yerden kurtardı. 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı hastaneye götürdü. Yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu bildiriliyor.