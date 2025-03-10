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Bursa’da Kamyon Sürücüsü Trafiği Tehlikeye Attı

TEHLİKELİ TRAFİK KAZASI POTANSİYELİ

Bursa’da bir kamyon sürücüsü, trafiği hiçe sayarak dakikalarca makas atarak ilerliyor. Sürekli olarak kural ihlalleri yapan bu kamyon, trafiği tehlikeye atıyor. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Arabayatağı mevkiinde gerçekleşiyor.

AMATÖR KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

Sürücüsünün ve plakasının henüz tespit edilemediği kamyon, aniden makas atmaya başlıyor. Dakikalarca süren bu tehlikeli manevralar, adeta kazaya davetiye çıkarıyor. Söz konusu anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydediliyor.

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