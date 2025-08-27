Bursa’da Kamyon Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGIN OLAYI İNEGÖL’DE GERÇEKLEŞTİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Mahmudiye Mahallesi’nde park halinde bulunan bir kamyonda yangın meydana geldi. E.A’ya ait 16 KFY 82 plakalı kamyon, Mahmudiye Mezarlığı’nın yakınındaki bir alanda bilinmeyen bir nedenden ötürü yanmaya başladı.

İTFAYE EKİPLERİ ZAMANINDA MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbarı üzerine hemen olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra başarılı bir şekilde söndürdü. Ancak yangın sonucunda kamyonda ciddi hasar oluştu.