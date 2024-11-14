Bursa’da Kamyonet Ağaca Çarptı: 1 Ölü

Bu sabah saat 08.30 sıralarında, Bursa’nın Mudanya ilçesindeki Çınarlı Mahallesi civarında mevsimlik işçileri zeytinliklere taşıyan 16 ATF 301 plakalı bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Kamyonetin arka kısmında bulunan işçiler, çarpmanın etkisiyle kasadan savrulmuş durumda.

ÖLÜ VE YARALILARIN DURUMU

Maalesef, 54 yaşındaki Gülbeyaz isimli bir kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Yedi kişi ise çeşitli yaralarla hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumu hakkında gerekli müdahaleler yapılırken, olay yerine hızla ulaşan ambulanslar yaralıları hastanelere taşıdı. Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.