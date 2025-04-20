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Bursa’da Kamyonete Tutuşan 3 Çocuk

TEHLİKELİ SEYAHAT ANLARI KAMERADA

Bursa’da kamyonetin arkasına tutunarak seyahat eden 3 çocuğun akıl almaz anları amatör bir kamera ile kaydedildi. Olay, merkez Osmangazi ilçesindeki Sanayi Caddesi üzerinde gerçekleşti.

AUTOMOBİL SÜRÜCÜLERİ İKAZDA BULUNDU

Seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunan çocuklar, tehlikeli bir yolculuğa başladı. Diğer sürücüler, bu durumu fark ederek kamyonet sürücüsüne korna ile uyarıda bulunmaya çalıştı, ancak bu girişim sonuç vermedi.

Çocukların kendi canlarını hiçe sayarak gerçekleştirdiği tehlikeli yolculuk, amatör kamera ile saniye saniye kaydedildi. Bu görüntüler, çocukların başlarına gelebilecek olumsuz durumları gözler önüne seriyor.

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