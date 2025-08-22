Haberler

Bursa’da Kamyonetten Düşme Olayı Oldu

OLAYIN GERÇEĞİ

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetin kasasından düşen bir kişi yaralandı. Olay, Yenişehir-İznik yolu üzerindeki Karaköy Mahallesi Alaylı Kavşağı yakınlarında gerçekleşti.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Elde edilen bilgilere göre, Celal Y. (27) yönetimindeki 16 UG plakalı açık kasa araç hareket halindeyken, kasada bulunan Enes U. (34) dengesini kaybederek yola düştü. Yaralanan Enes U. için olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, hastanede tedavi altına alındı ve Enes U.’nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

İCloud Ücretlerine Yüzde 60 Zam

Apple, Türkiye'deki iCloud abonelik fiyatlarını yüzde 60 artırarak 50 GB'lık paketi 39,99 TL, 2 TB'lık paketi 399,99 TL'ye çıkarıldı.
Haberler

Bakan Göktaş, Gazilerle Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muğla'da şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

