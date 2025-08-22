Bursa’da Kamyonetten Düşme Olayı Oldu

OLAYIN GERÇEĞİ

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetin kasasından düşen bir kişi yaralandı. Olay, Yenişehir-İznik yolu üzerindeki Karaköy Mahallesi Alaylı Kavşağı yakınlarında gerçekleşti.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Elde edilen bilgilere göre, Celal Y. (27) yönetimindeki 16 UG plakalı açık kasa araç hareket halindeyken, kasada bulunan Enes U. (34) dengesini kaybederek yola düştü. Yaralanan Enes U. için olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, hastanede tedavi altına alındı ve Enes U.’nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.