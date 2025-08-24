Bursa’da Kapıyı Kırarak Girdi

OLAYIN YAŞANDIĞI YER VE DURUM

Bursa’nın Gürsu ilçesinde bulunan Canbazlar köyündeki iki kardeşin babaevinde yaşanan olayda, anne ve babasının vefat etmesinin ardından miras paylaşımı sorunu gündeme geldi. Küçük hissedarlardan biri, mirasını paylaşım konusunda sıkıntı yaşarken, definecilerle anlaşma yoluna gitti. Kendi babaevine gelen defineciler, evi adeta köstebek yuvasına çevirdi.

İÇERİ GİRİŞ VE GÖRÜNTÜLER

Evin diğer hissedarı İstanbul’dan gelerek bu durumu görmek istedi. Ancak kendisine ait anahtar olmadığı için bahçedeki kapıyı kırarak içeri girdi. İçeri girdiğinde karşıladığı manzara onu şok etti. Definecilerce kazılmış yerleri gören hissedar, yaşadıklarını belgelemek amacıyla her şeyi kayda aldı.

KARDEŞLER ARASINDAKİ ÇATIŞMA

Kardeşin definecilerle anlaşarak yaptığı bu hareket, diğer hissedarı oldukça öfkelendirdi. Yaşanan bu olay, miras yüzünden aile içinde yaşanan gerginliklerin ne denli büyük boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor. Olay, aile bireyleri arasında ihtilafların sağlıksız sonuçlar doğurabileceğine dair önemli bir örnek teşkil ediyor.