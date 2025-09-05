Haberler

Bursa’da Karavan Yangını Söndürüldü

YANGIN OLAYI BİLGİSİ

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, bir karavanda başlayan yangın, kısa sürede büyük bir alana yayılarak park halindeki bir kamyona da sıçradı. Küçükbalıklı Mahallesi Ordulu Sokak’ta meydana gelen olayda, yangının nedeni henüz belirlenemedi.

BÖLGEYE MÜDAHALE

Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla yönlendirildi. Ekiplerin başarılı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Ancak, yangın sonucunda karavanlar kullanılamaz hale geldi.

ÖNEMLİ

Haberler

Ng Afyon Motofest Açılışı Gerçekleşti

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 8. NG Afyon MotoFest, protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. Festival, uluslararası sporcuların etkileyici gösterileri ile başladı ve yarışmalar yarın başlayacak.
Haberler

Zelenskiy, Fico ile enerji konularını görüştü

Ukrayna'nın lideri Zelenskiy, Slovakya Başbakanı Fico ile yaptığı görüşmede, ülkesinin Avrupa Birliği üyeliği için destek alındığını vurguladı. Ayrıca enerji güvenliği ve bölgesel meseleler görüşüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.