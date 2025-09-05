Bursa’da Karavan Yangını Söndürüldü

YANGIN OLAYI BİLGİSİ

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, bir karavanda başlayan yangın, kısa sürede büyük bir alana yayılarak park halindeki bir kamyona da sıçradı. Küçükbalıklı Mahallesi Ordulu Sokak’ta meydana gelen olayda, yangının nedeni henüz belirlenemedi.

BÖLGEYE MÜDAHALE

Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla yönlendirildi. Ekiplerin başarılı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Ancak, yangın sonucunda karavanlar kullanılamaz hale geldi.