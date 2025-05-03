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Bursa’da Kauçuk Deposu Yandı

ÜRÜN DEPOSUNDA YANGIN OLDU

Bursa’da bir kauçuk fabrikasının deposunda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, depo alanının kullanılmaz hale gelmesine yol açtı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Eflatun Caddesi’nde bulunan kauçuk fabrikasının deposunda, sabah saat 08.30 civarında alevlerin yükseldiği görüldü. İşçiler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Ekipler hızla olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin bir saatlik yoğun çabası sonucunda söndürüldü. Bu olayla ilgili olarak bir soruşturma süreci başlatıldı.

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