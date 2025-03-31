Bursa’da Kavga: 1’i Ağır 3 Yaralı

İKİ GRUP ARASINDAKİ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜYOR

Bursa’da husumetli iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda 1’i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralanıyor. Olay, Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 9. Yavuz Sokak’ta gerçekleşiyor. İddialara göre, gruplar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşüyor.

KAVGA SONUNDA YARALILAR HASTANEYE KALDIRILIYOR

Kavga sırasında 1’i ağır yaralı olmak üzere 3 yabancı uyruklu şahıs bıçakla yaralanıyor. Yapılan ihbar sonrası olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye götürürken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına başlıyor.