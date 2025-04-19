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Bursa’da Kavga Amatör Kamerada Görüntülendi

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Bursa’da mendil satan kişiler ile bir araç sürücüsü arasında bir tartışma yaşandı. Olay, merkez Osmangazi ilçesindeki Gökdere Kavşağı’nda gerçekleşti. Başlangıçta kısa bir sözlü tartışma ile başlayan gerginlik, hızlı bir şekilde kavgaya dönüştü.

TARTIŞMADAN KAVGAYA DÖNÜŞEN ANLAR

Akan trafik içinde yol ortasında gerçekleşen bu kavga, oldukça tehlikeli anlara sahne oldu. Sopa kullanılarak yapılan kavga, amatör bir kameraya yansıdı ve bu anlar kaydedildi. Taraflar arasındaki kavga, çevredeki bazı vatandaşların da dikkatini çekti.

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