Bursa’da Kavga, Dört Yaralı

Olayın Gelişimi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde giyim dükkanının önünde meydana gelen bir kargaşada toplamda 4 kişi yaralanıyor. Olay, Aktarhüssam Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde yaşanıyor. Burada Ö.F.S., E.T.S. ve işyeri sahibi A.B. arasında başlayan bir tartışma, hızla şiddetli bir kavgaya dönüşüyor. Kavgaya, A.B.’nin kardeşi Y.B. de katılıyor. Çatışmanın sonucunda, her iki taraf da yaralanıyor.

Baba ve Ekmek Bıçağı

Çocuklarının kavgaya karıştığını öğrenen baba Y.S. olay yerine ekmek bıçağıyla geliyor. “Çocuklarımı kim darp etti?” diyerek esnafa saldırmaya çalışıyor. Duruma müdahale eden polis ekipleri, Y.S.’yi biber gazı kullanarak etkisiz hale getiriyor ve gözaltına alıyor. Y.S., suç aletiyle birlikte yakalanıyor.

Yaralıların Durumu ve Soruşturma

Kavga sırasında yaralananların durumu ciddi olup, yaralılar ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırılıyor. Polisin biber gazıyla müdahaleye ait görüntüler ise güvenlik kameralarına yansıyor. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise devam ediyor.