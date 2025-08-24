Bursa’da Kavga Sokağa Taşındı

VAHŞİ KAVGA SOKAĞA TAŞIDI

Bursa’da vatandaşlar arasında çıkan kavga sokak ortasına yayıldı. Olay, Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar arasındaki sözlü tartışma hızla fiziksel bir kavgaya dönüştü.

OLAYA KADIN DAHİL OLDU

Kavga sırasında, tartışmanın taraflarından birinin eşi, kargaşaya tekme atarak dahil oldu. Bununla birlikte, motosikletli bir genç de kavgada kullanılan bıçağı tekmeleyerek uzaklaştırmayı başardı. Olayın büyümesi üzerine ihbar yapıldı ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.