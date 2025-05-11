BURSA’da KAVGA sonucunda 1 kişi ÖLDÜ

Olayın Gelişimi

Bursa’da bir eğlence mekanında, çalışanlarla müşteriler arasında meydana gelen kavga sonucunda Hakan Uyanık hayatını kaybetti. Bu olayda iki kişi de yaralandı. Hakan Uyanık’ın, mekanda hesap yüzünden tartışmaya karışan arkadaşlarının yardım çağrısı üzerine olay yerine gittiği öğrenildi. Olay, 9 Mayıs tarihinde Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi’ndeki bir mekanda gerçekleşti. Eğlenmek amacıyla mekana gelen bir arkadaş grubu, gece ilerlerken hesap ödemek istedi.

Kavgaya Dönüşen Tartışma

Arkadaş grubu, hesaplarının fazla olduğunu düşünerek mekan sahipleri ile tartışmaya girdi. Tartışmanın ardından grup, mekanın çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı. Fakat bir süre sonra grup, çağırdıkları arkadaşlarıyla mekana geri döndü. Burada devam eden tartışma, kavgaya dönüştü ve silah kullanımı söz konusu oldu. Kavgada üç kişi tabancayla yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından yaralılardan Hakan Uyanık, hastaneye kaldırıldı, ancak doktorlar onun hayatını kurtaramadı.

Polis Soruşturması

Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı ve mekanda çalışan sekiz kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca, kavga öncesi grubun mekandan çıkarıldığı anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Hakan Uyanık’ın, çıkan tartışma sonrası arkadaşlarını arayarak olay yerine gittiği belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.