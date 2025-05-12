Bursa’da Kavgada 3 Kişi Yaralandı

ÇÖP ATMA NEDENİYLE ÇIKAN KAVGA

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde, “çöp atma” yüzünden aralarında daha önceden husumet bulunan iki komşu arasında bir tartışma başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü ve taraflar, bıçak, sopa ve kılıçla birbiri üzerine saldırmaya başladı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Kavga, polis ekipleri tarafından güçlükle sonlandırılırken, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak polis, soruşturma başlattı.