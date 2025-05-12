Bursa’da Kavgada 3 Kişi Yaralandı

KOMŞULAR ARASINDA ÇÖP TARTIŞMASI NEDENİYLE KAVGA

Bursa’da, ‘çöp atma’ nedeniyle komşular arasında yaşanan arbede sonucu 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay, saat 17.30 civarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi 1004’üncü Sokak’ta gerçekleşti. İddialara göre, ‘çöp atma’ yüzünden aralarında husumet bulunan iki komşu birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışma hızla kavgaya dönüştü ve taraflar sopa, bıçak ve kılıçla birbirlerine saldırdı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ GÖNDERİLDİ

İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı güçlükle sona erdirirken, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan olayla ilgili olarak polis, soruşturma başlattı. Kava ve yaşanan yaralanmaların detayları araştırılıyor.