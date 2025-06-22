Bursa’da Kaybolan İki Kuzen Aranıyor

KUZENLERİN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kaybolan iki kuzenin bulunmasına yönelik ekipler çalışmalarını hızlandırdı. B.Y. (9) ve Y.Ç. (8), aileleriyle İznik Gölü Orhangazi Sahili’ne piknik yapmak amacıyla gitti. Birkaç zaman sonra gözden kaybolmaları üzerine aile, çocukların terliklerini sahilde buldu.

DURUM ACİL CAHİYET MERKEZİNE BİLDİRİLDİ

Çocukların kaybolması üzerine aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekipler, kuzenlerin bulunması amacıyla çevredeki çamlık alanda ve gölde yoğun bir arama çalışması yapıyor.