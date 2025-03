bursa-da-kaygan-yol-kazaya-neden-oldu

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Bursa’da, kırmızı ışıkta bekleyen bir araca, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda durmayı başaramayan bir otomobil arkadan çarptı. Bu talihsiz olay sonucunda, biri çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi yaralanmış durumda. Kaza, Osmangazi ilçesinin İstanbul Yolu Caddesi ve Terminal mevkiinde yaşandı.

KAZAYA NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Kazanın ayrıntılarına göre, Emre C. yönetimindeki 16 AUZ 64 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta durdu. Yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, Tuncay Y. idaresindeki 16 ANJ 207 plakalı otomobil duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen Emre C.’nin aracına çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle birlikte Emre C., araçta yolcu konumunda olan Hamiye C. ve Ahmet Resul K., ayrıca Tuncay Y. ve 10 yaşındaki Bekir Y. yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.