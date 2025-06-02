Bursa’da Kayık Alabora Oldu, Bir Ölü

OLAYIN GECİKİCİ KAYGIŞI

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 4 arkadaş Yalıntaş Göleti’nde motorlu kayıkla geziye çıktı. Ancak henüz bilinmeyen bir nedenle kayık alabora oldu ve 4 arkadaş suya düştü. Suya düşen bireylerden S.C., A.O. ve V.K. yüzerek karaya çıkmayı başardı. Kayığın sahibi Abdülkerim Şahin (35) ise tekneye tutunmaya çalışırken kayıkla birlikte sulara gömüldü.

ARMA KURTULMA VE ARAMA ÇALIŞMALARI

Olayı görenlerin ihbarıyla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtulan arkadaşlar, sağlık kontrolünden geçtikten sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaybolan Abdülkerim Şahin için arama çalışmaları başlatıldı. Mudanya ilçesinden deniz polisi de arama-kurtarma çalışmalarına destek verdi. Yapılan çalışmalar sonucunda, saat 23.30 sıralarında Şahin’in cansız bedenine ulaşıldı.

CENAZE VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Şahin’in cenazesi, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Bekar olduğu ve oto alım-satım ile uğraştığı bilinen Şahin’in, memleketi Karadeniz’den birkaç ay önce getirdiği kayıkla sık sık Yalıntaş Göleti’nde gezintilere çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.