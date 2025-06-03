Bursa’da Kayıkta Bir Kişi Kayboldu

ALABORAYA UĞRAYAN KAYIKTA TRAJEDİ

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Yalıntaş Mahallesi’ndeki bir gölette meydana gelen olayda, alabora olan motorlu kayıkta bulunan 4 kişiden biri hayatını kaybetti. Olayda, Serkan C, Vedat K, Ali Osman E. ve Abdülkerim Şahin gezintiye çıkmışken, kayığın alabora olduğu iddia ediliyor.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kayığa tutunan üç kişi yüzerek kıyıya çıkmayı başardı, ancak Abdülkerim Şahin suda kayboldu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatta kalan üç kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

DENİZ POLİSİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Deniz polisinin dalgıçları, kapsamlı bir arama çalışması gerçekleştirerek Şahin’in cesedini sudan çıkardı. Elde edilen ceset, otopsi için Mustafakemalpaşa İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay, bölgede büyük üzüntü yarattı.