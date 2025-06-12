Bursa’da Kayıp 16 Yaşındaki Kız Bulundu

GENÇ KIZIN KAYBI VE BULUNMASI

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, son iki haftadır kaybolmuş olan 16 yaşındaki Sude Solak, Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından bulundu. Genç kız, “ekmek almaya gidiyorum” diyerek evden ayrılmış ve bir daha geri dönmemişti. Ailesi, kızlarından haber alamayınca Yavuz Selim Polis Merkezi’ne kayıp başvurusu yaptı.

ÖNCEKİ KAÇIŞLARI VE ARAMA ÇALIŞMALARI

Sude Solak’ın daha önce de aynı şekilde 5 kez evden kaçtığı ortaya çıktı. Bunun üzerine ekipler geniş çaplı arama çalışmaları başlattı. Yapılan titiz çalışmalar sonucu Sude Solak, merkez Yıldırım ilçesindeki bir pastanede sağ olarak bulundu.

SAĞLIK KONTROLÜ VE AİLESİNE TESLİMİ

Genç kız, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi. Aile, kızlarının bulunmasında emeği geçen ekiplerin çalışmalarına minnettar olduklarını belirtirken, yetkililerden destek talep etti. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.