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Bursa’da Kayıp İki Çocuk Bulundu

DURUMUN NETLEŞMESİ

Bursa’da, dün kaybolan iki 14 yaşındaki çocuk, polis ekipleri tarafından bulundu ve ailelerine teslim edildi. Merkez Yıldırım ilçesinde yer alan Akçağlayan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gören Halil İbrahim Gökçe, okuldan çıktıktan sonra evine dönmedi. Ailesi, durumu karakola bildirdi.

Kayıp şüphesiyle aranan 14 yaşındaki Halil İbrahim Gökçe, 28 saat sonra bir dönercide çalışırken polis tarafından bulundu. Çocuk, ailesine teslim edilerek, evine geri döndü. Bunun yanı sıra, merkez Osmangazi ilçesinde de kaybolan diğer bir 14 yaşındaki çocuk, Ahmet Emir Topuz, polis ekipleri tarafından 7 saat içinde bulunarak ailesine kavuştu.

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