Bursa’da Kayıp Yaşlı Adam Bulundu

BURSA’DA KAYIP İNSAN ARAMA ÇALIŞMALARI

Bursa’nın İznik ilçesindeki Mahmutçelebi Mahallesi’nde yaşayan 69 yaşındaki Mehmet Ali Yuca, 2 Nisan’da evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Ailesi, Yuca’ya ulaşamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Bu ihbar üzerine bölgedeki arama çalışmaları hızlandırıldı.

KAYIP YUCA’NIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Jandarma ekipleri, arama çalışmalarının 10. gününde, bugün saat 17.30 sıralarında Mehmet Ali Yuca’nın, metruk bir binada cansız bedenini tespit etti. Yuca’nın ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilecek otopsi işlemlerinin ardından netleşecek. Olayla ilgili soruşturma süreci başladı.