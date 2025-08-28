Bursa’da Kayıp Zihinsel Engelli Bulundu

İNEGÖL’DE KAYIP ZİHİNSEL ENGELLİ BULUNDU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Bestami Tiryakioğlu (29), evinden yaklaşık 20 kilometre uzakta bulunan Sarıpınar Mahallesi’nde keşfedildi. Tiryakioğlu, ailesi tarafından Salı günü gezmek için evden çıkmasının ardından iki gün boyunca haber alınamayınca, jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

Jandarma Komutanlığı’nın koordinasyonu ile AFAD, İHH Arama Kurtarma, İNDAK arama kurtarma ve jandarma ekipleri, Tiryakioğlu’nu bulmak için 5 saat süren bir arama çalışması gerçekleştirdi. Nihayetinde, gereken yöntemlerle yapılan arama sonucunda Tiryakioğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kontrolleri için ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.