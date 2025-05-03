Bursa’da Kaza, 7 Yaralı Var

KAZA BİLGİLERİ

Bursa’da kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobilin taksiye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, Şengül Yılmaz’ın kullandığı 16 BLP 606 plakalı otomobil, kırmızı ışığı ihlal ederek Seyfettin Karaca’nın kullandığı 16 T 1255 plakalı taksiye çarptı.

YARALILARIN DURUMU

Kazada, takside bulunan 2 kişi ile otomobildeki 5 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere götürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.