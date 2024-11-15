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Bursa’da Kaza Anında Taksiye Bindi

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OLAYIN DETAYLARI

Bursa’da ilginç bir olay yaşandı. Osmangazi ilçesinden çıkıp İstanbul Yolu üzerinde seyir halindeki otomobil sürücüsü, cadde üzerinde makas atmaya başladı. Yağmur sonrası kayganlaşan yolu dikkate almayan bu sürücü, aniden direksiyon kontrolünü kaybetti.

KAZANIN GELİŞİMİ

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, Banu Kaplan P. yönetimindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, takla atarak 250 metre kadar sürüklendi.

Kaza sonucunda kadın sürücü yaralanırken, otomobilin sürücüsü olay yerinden taksiye binip kaçtı. Polis, kazayla ilgili araştırma başlatırken, kaçan sürücüyü belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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