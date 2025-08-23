Haberler

Bursa’da Kaza, İki Kişi Hayatını Kaybetti

Kazanın Detayları

Bursa’da meydana gelen üzücü bir kazada Ali Şahin ve eşi Halime Şahin hayatını kaybetti. Kaza, Bursa’nın Keles ilçesindeki Akçapınar Mahallesi yolu üzerinde gerçekleşti. Direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda savrulan bir kamyonet, yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Bu korkunç kaza sonucunda maalesef Ali Şahin ve Halime Şahin yaşamlarını yitirdi.

Yaralıların Durumu

Aynı kazada yaralanan Eren Şahin ve Mustafa Temel’in durumu kritik. Her ikisi de Çekirge Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altında ve hayati tehlikeleri devam ediyor. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kadın Muhtara Yapılan Muamele Yanlış

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Yeniköy Mahallesi Muhtarı Elmas Abut'u ziyaret ederek, muhtarın isteklerinin geçersiz olduğunu ifade etti ve durumu kınadı.
Haberler

Yüzer Üretim Platformu, Gaz Üretimini Artıracak

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni yüzer üretim platformunun günlük üretimi 40 milyon metreküpe çıkarmak üzere inşa edildiğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.