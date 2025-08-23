Bursa’da Kaza, İki Kişi Hayatını Kaybetti

Kazanın Detayları

Bursa’da meydana gelen üzücü bir kazada Ali Şahin ve eşi Halime Şahin hayatını kaybetti. Kaza, Bursa’nın Keles ilçesindeki Akçapınar Mahallesi yolu üzerinde gerçekleşti. Direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda savrulan bir kamyonet, yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Bu korkunç kaza sonucunda maalesef Ali Şahin ve Halime Şahin yaşamlarını yitirdi.

Yaralıların Durumu

Aynı kazada yaralanan Eren Şahin ve Mustafa Temel’in durumu kritik. Her ikisi de Çekirge Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altında ve hayati tehlikeleri devam ediyor. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.