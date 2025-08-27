Bursa’da Kaza; İki Yaralı Belirlendi

KAZA ANINI KAPSAYAN DETAYLAR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucunda, bir otomobil yol kenarında bulunan işyerinin önündeki elektrik panosuna ve park halindeki bir motosiklete çarptı. Kazada iki kişi yaralandı. Olay, saat 02.30 sıralarında Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda gerçekleşti.

SÜRÜCÜNÜN MANEVRA GİRİŞİ

Sürücü İbrahim B. (18) yönetimindeki 06 VMD 05 plakalı otomobil, önüne aniden çıkan bir araca çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolünü kaybeden araç kaldırımdaki işyerinin önündeki elektrik panosuna ve park halindeki 16 BHS 245 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sonucunda sürücü İbrahim B. ile araçtaki yolcu Emre Y. (26) yaralanırken, çarpmanın sonucu olarak hem araçlar hem de elektrik panosu ve işyeri hasar gördü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne taşındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, detayların belirlenmesi amacıyla soruşturma sürdürüyor.