Bursa’da Kaza, Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

KAZA HAKKINDAKİ DETAYLAR

Bursa’da yaşanan bir trafik kazasında şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye, 40 dakikalık arama kurtarma çalışmalarının ardından ulaşıldı. Kaza, İznik ilçesi Yenişehir yolu üzerinde gerçekleşti. İki grup halinde ilerleyen motosikletlilerden birinin, A.İ.’nin kullandığı 16 BJV 973 plakalı motosiklet şarampole yuvarlandı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Kazayı gören arkadaşlarının ihbarı sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Hızla olay yerine ulaşan ekipler, yaralı sürücü için arama kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 40 dakika süren çalışmalar sonucunda ekipler, yaralı sürücüye ulaşmayı başardı. Olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından A.İ., İznik Devlet Hastanesi’ne taşındı. Kazayla ilgili soruşturma süreci de başlatıldı.

