Bursa’da Kaza: Selçuk Akgün Hayatını Kaybetti

OTOMOBİL KAZASI VE HAYAT KAYBI

Bursa’da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Selçuk Akgün (40) hayatını kaybetti. Kaza, saat 01.30 sıralarında Nilüfer İlçesi Çalı Yolu üzerinde gerçekleşti. Şehir merkezi yönünde seyreden Ahmet Ç. yönetimindeki 16 ANT 226 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Selçuk Akgün’e çarptı.

KAZA SONRASI GELEN EKİPLER

Akgün, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulurken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Selçuk Akgün’ün hayatını kaybettiğini tespit etti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası sürücü Ahmet Ç., gözaltına alındı. Akgün’ün cansız bedeni otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.