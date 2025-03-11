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Bursa’da Kaza Sonrası Kavga Çıktı

KAZA SONRASI TARTIŞMA VE KAVGA

Bursa’da gerçekleşen bir kazada, bir minibüs otomobile arka taraftan çarptı. Kaza sonrasında sürücüler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Minibüs sürücüsü darp edilirken, kimliği henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü olay yerinden uzaklaştı.

KAZA YERİ VE OLAY DETAYLARI

Olay, Osmangazi ilçesi Ebu İshak Mahallesi Ali Ferruh Yücel Caddesi’nde saat 01.00 sularında meydana geldi. Gelen bilgilere göre, E.E. yönetimindeki 16 S 1773 plakalı minibüs, kimliği tespit edilemeyen bir sürücünün idaresindeki Volkswagen marka otomobile arkasından çarptı. Çarpmanın ardından sürücüler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Minibüs sürücüsü E.E. darp edilirken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçış yaptı.

Olaya tanık olan vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık Servisi’ne iletti. İhbar üzerine, olay yerine hem polis hem de sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı E.E. hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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