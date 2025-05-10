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Bursa’da Kaza, Sürücü Yaralandı

KAZA SAAT 13.00 SIRALARINDA MEYDANA GELDİ

Kaza, Bursa-Ankara kara yolunda saat 13.00 sularında gerçekleşti. Bursa’dan İnegöl yönüne seyir eden Erman S. (30) yönetimindeki 34 T 6187 plakalı otomobil, direksiyon hâkimiyetini kaybederek alt yol ile ana yolu ayıran kaldırıma ve üzerindeki yön tabelasına çarptı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza neticesinde yaralanan sürücü, olayın ihbar edilmesi üzerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve burada tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma ise başlatıldı.

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