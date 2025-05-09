Bursa’da Kaza, Üç Kişi Hayatını Kaybetti

İKİ KARDES VE ENİŞTE SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde gerçekleşen kazada yaşamını yitiren Ferhat Hoş (33), kardeşi Mesut Hoş (27) ve enişte Gürsel Hoş (41) bugün gözyaşlarıyla uğurlandı. Kazanın ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler, sabah saatlerinde ailelerine teslim edildi. Acılı aileler, büyük bir hüzün içinde cenazeleri Dutluca Mahallesi Mezarlığı’na götürdü. Öğle namazının ardından gerçekleştirilen cenaze namazına yüzlerce kişi katıldı. Ferhat, Mesut ve Gürsel Hoş’un cenazeleri, dualar ve gözyaşları ile yan yana toprağa verildi.

KAZANIN AYRINTILARI

Kaza, saat 01.10 sıralarında Dutluca Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İznik’ten Orhangazi istikametine giden Ferhat Hoş’un kullandığı 06 EMB 514 plakalı Mercedes otomobil ile karşı yönünde ilerleyen Y.S. (47) idaresindeki 16 BAP 990 plakalı cip çarpıştı. İki araçta büyük hasar meydana geldi. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan cip yoldan çıkıp zeytin ağaçlarına çarparak durabildi. Ağır hasar alan lüks otomobilin içinde bulunan Ferhat Hoş, yanındaki Mesut Hoş ve Gürsel Hoş olay yerinde hayatını kaybetti. Cipin sürücüsü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ÇALILARIN ARASINDA BULUNDU

Kaza sonrasında olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları araçta yaşamını yitirenler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması ardından çıkarıldı. Olay yerine gelen ekipler, cip sürücüsünü bulamadı. Kazayı terk ettiği düşünülen 47 yaşındaki Y.S. yapılan arama çalışmalarının ardından yaklaşık yarım saat süren çalışmalarla kaza yerine yakın bir bölgede çalıların arasında saklanırken bulundu. Yaralı olduğu tespit edilen Y.S., sağlık ekiplerinin ilk kontrolü sonrasında ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Y.S.’nin 1.40 promil alkollü olduğu belirlendi. Cenazeye katılanlar, genç yaşta hayatını kaybeden 3 kişi için büyük bir üzüntü yaşarken, kazaya neden olduğu belirtilen ve alkollü olduğu açıklanan cip sürücüsünün hastanedeki tedavisi devam ediyor.