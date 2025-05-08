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Bursa’da Kaza, Üç Ölü, Bir Yaralı

KAZA SONUCU ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir cip ile otomobilin çarpıştığı trajik kazada, üç kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Dutluca Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Ferhat Hoş’un (33) kullandığı 06 EMB 514 plakalı otomobil ile Y.S. (47) yönetimindeki 16 BAP 990 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın ardından yoldan çıkan cip, zeytin ağaçlarına çarparak durabildi.

ACİL YARDIM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın ihbar edilmesinin ardından, olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan sürücü Ferhat Hoş ile Mesut Hoş (27) ve Gürsel Hoş (41), itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrolde, Ferhat Hoş, Mesut Hoş ve Gürsel Hoş’un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

SÜRÜCÜ YAKALANDI, ALKOL TESTİ YAPILDI

Kaza sonrasında çalılıklara gizlenen cip sürücüsü Y.S., olay yerinde görevli ekipler tarafından yakalandı. Hafif yaralı durumda bulunan Y.S., ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, Y.S.’nin 140 promil alkollü olduğu belirlendi.

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