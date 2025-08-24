Bursa’da Kazada Akgün Hayatını Kaybetti

KAZANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bursa’da, Selçuk Akgün (40), yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Çalı Yolu’nda gerçekleşti. Şehir merkezine doğru giden Ahmet Ç. yönetimindeki 16 ANT 226 plakalı araç Akgün’e çarparak onu metrelerce savurdu. Kaza sonrasında çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Selçuk Akgün’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Olayın hemen ardından polis, sürücü Ahmet Ç.’yi gözaltına aldı. Selçuk Akgün’ün cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilerek otopsi için hazırlandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.

KAZA GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA YER ALDI

Soruşturma çerçevesinde kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Akgün’ün otomobilin çarpması sonrasında metrelerce sürüklendiği ve kazayı görenlerin yardım ettiği anlar gözler önüne serildi.