Bursa’da Kazı Yapan Dört Şüpheli Serbest

İZİNSİZ KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR
BURSA’DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN İZINSİZ KAZI YAPARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANAN DÖRT ŞÜPHELİ, SAVCILIĞA VERDİKLERİ İFADELERİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI. BURSA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI’NA BAĞLI GÜVENLİK GÜÇLERİ, 16 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNÜ GEMLİK İLÇESİ’NE BAĞLI CİHATLI MAHALLESİ’NDE DEVRIYE GÖREVİNİ YERİNE GETİRİRKEN BİR ZEYTin BAHÇESİNDE DÖRT KİŞİNİN KAZI YAPTIĞINI FARK ETTİ.
KAÇAK KAZIYLA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER
DEFINE BULMA AMACIYLA YAPILAN KAÇAK KAZIDA YER ALAN Y.A., A.U., Ö.Y. VE H.Y. GÖZALTINA ALINDI. ŞÜPHELİLERİN KAZIDA KULLANDIĞI MALZEMELER ARASINDA 1 KAMERA VE KAMERAYA BAĞLI TESPİT ÇUBUĞU, 1 JENERATÖR, 1 ODUN KESME TESTERESİ, 1 15 TONLUK KRİKO, 1 EL FENERİ, 1 MANİVELA, 1 KAZMA, 1 TAHRALIK, 1 ADET TAHTA ÇAPA, 3 DEMİR MURÇ, 15 METRE KABLO DÜZENEGİ, 25 METRE TAHTA HALAT MERDİVEN DÜZENEGİ YER ALDI. AYRICA Y.A.’NIN ÜSTÜNDEN SERİ NUMARASI OLMAYAN 1 TABANCA, TABANCAYA AİT 1 ŞARJÖR VE 20 ADET 9 MM ÇAPINDA FİŞEK DE ELE GEÇİRİLDİ.
SERBEST BIRAKILAN ŞÜPHELİLERİN DURUMU
ŞÜPHELİLER, GEMLİK İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI’NA GÖTÜRÜLDÜ. A.U., H.Y. VE Ö.Y., İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI. Y.A. İSE 17 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ SEVK EDİLDİĞİ ADLİYEDEN CUMHURİYET SAVCILIĞI TARAFINDAN SERBEST BIRAKILDI.