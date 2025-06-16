Bursa’da Kedi Trafiği Kilitledi

OTOMOBİL ALTINDA KALAN YAVRU KEDİ TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Bursa’da kırmızı ışıkta bekleyen bir aracın altına giren yavru kedi, trafiğin durmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri, “kedi sesi” dinleterek küçük kedinin çıkmasını sağlamaya çalıştı fakat ne yaptıysalar kediyi saklandığı yerden çıkaramadı. Kısa bir süre sonra kendiliğinden çıkan kedi kaçarken, otomobil de yoluna devam etti. Yüzlerde tebessüm bırakan bu olay, Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi’ndeki trafik ışıklarında gerçekleşti.

KEDİ İÇİN İTFAİYE SEFERBER OLDU

Kırmızı ışıkta durmakta olan başka bir aracın sürücüsü, yanındaki otomobilin altına giren yavru kedi nedeniyle durumu fark etti. Sürcünün dikkati sonrasında itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk aşamada otomobilin motor kısmını kontrol eden ekipler, ardından “kedi sesi” açarak küçük hayvandan cevap bekledi. Cevap veren minik kedi, ortaya çıkamayınca ekipler oksijen tüpü ile hava tutarak yardım etmeye çalıştı.

KEDİ KENDİLİĞİNDEN ÇIKTI

Ne yaparsalar yapsınlar, yavru kedi bir türlü görünmedi. Ancak herkes etrafa bakındığı sırada, kedi otomobilden çıkarak uzaklaştı. Otomobil sürücüsü de kedinin kaçmasını izledikten sonra aracını alarak yoluna devam etti. Bu sevimli olay, çevredeki insanlarda birçok gülümseme bıraktı.