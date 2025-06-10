Bursa’da Kestel’de kaza meydana geldi

AMBULANSLA ÇARPIŞAN OTOMOBİL BARIYERLERE ÇARPARAK DURABİLDİ

Bursa’nın Kestel ilçesinde yaşanan bir kazada ambulans ile çarpışan otomobil bariyerlere çarparak durdu. Kaza sonucunda otomobilin sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı. Kaza, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Barakfakih mevkisinde gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI VE YARALIYA MÜDAHALE

Elde edilen bilgilere göre, Bekir Ü. idaresindeki 16 BBV 655 plakalı otomobil, 16 BAF 520 plakalı ambulans ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından 16 BBV 655 plakalı otomobil bariyerlere çıkarak durabildi. Bekir Ü., bu kazadan dolayı araç içinde sıkıştı. Olayın bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü araç içerisin çıkardı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ambulansta hasta olmaması ise büyük bir faciayı önledi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.