Bursa’da “Kim O?” Pankartları Açıklandı

BURSA’DA “KİM O?” PANKARTLARININ SIRRI

Bursa’da birçok noktaya asılan “Kim O?” pankartlarıyla ilgili gizem çözüldü. Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun, son günlerde Bursa’nın cadde ve sokaklarında dikkat çeken bu afişlerin Mevlid-i Nebi Haftası çerçevesinde başlatılan farkındalık çalışmasının bir parçası olduğunu duyurdu. Uzun; “Koyu zemin üzerine beyaz harflerle yazılan bu soru, aslında tüm insanlığın yüzyıllardır aradığı ve gönüllerde cevabı hep aynı olan bir hakikati işaret etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Peygamberimizin Örnekliği Vurgulanıyor

Uzun, “Cevap, ‘O’nun kim olduğunu soranlara yol gösterecek, sevgisiyle, merhametiyle ve örnek hayatıyla dünyayı aydınlatan son peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’dır.” dedi. Kampanyanın amaçları arasında gençlerin ilgisini çekmek, düşünmeye sevk etmek ve Peygamberimizin örnekliğine dikkat çekmek bulunuyor. Ayrıca, QR kod aracılığıyla 1 Eylül tarihinden itibaren erişime açılacak dijital içerikte Hz. Peygamberin şahsiyetine vurgu yapan pankartlardaki ifadelerin özetinin yer alacağı bilgisi verildi.

Yenilikçi Projelerle Gençlere Ulaşılacak

Osmangazi Müftülüğü, Mevlid-i Nebi Haftası’nı geleneksel etkinliklerin yanı sıra gençlerin diline uygun yenilikçi projelerle kutlamaya devam ediyor. Uzun, “Peygamber Efendimiz’in insanlığa armağan ettiği değerleri hatırlatmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek ve gençlerimizin gönüllerinde onun sevgisini canlı tutmak en büyük gayemizdir.” şeklinde konuştu. Tüm Bursalılar ve gençler, Mevlid-i Nebi Haftası süresince gerçekleştirilecek etkinliklere ve kampanyalara katılmaya davet ediliyor.