Haberler

Bursa’da Kimliği Belirsiz Şahıs Bıçakladı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ AN

Bursa’da bir kişi, yürüyüş yaptığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olay, saat 16.30 dolaylarında merkez Osmangazi ilçesindeki İntizam Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, T.A. isimli birey, sokakta yürüdüğü esnada arkasından bıçaklı saldırıya maruz kaldı.

İLK MÜDAHALE VE HASTANEYE KALDIRILMA

Saldırı sonrası yerde kanlar içinde kalan T.A.’ya çevredeki vatandaşlar hemen yardım etti. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. T.A., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne taşındı.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Polis ekipleri, olayın ardından saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Şu an için kaçan şahsın kimliği ve yakalanma durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Olayın detayları ve saldırganın tespit edilmesi için soruşturma sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul Elektrik Kesintisi Tarih ve Saatleri

15 Mart'ta İstanbul'un Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik ve Sultangazi ilçelerinde gün boyunca elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin detayları açıklandı.
Haberler

Bakan Göktaş: Kadına Şiddete Sıfır Tolerans

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gerçekleştirilen iftarda şiddetle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak sıfır tolerans ilkesine bağlı kaldıklarını belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.