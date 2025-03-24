Bursa’da Kiracı İle Ev Sahibi Kavgası

BURSA’DA KİRA ANLAŞMAZLIĞI

Bursa’da, son derece dikkat çeken bir olay yaşandı. Yer sahibi, 35 lira olan kirayı 90 bin liraya yükseltmek isteyince, kadın işletmecilere yönelik istenmeyen bir davranış sergiledi. Girişimci kadınların iş yerinde tartışma yaşanmasının ardından, yer sahibi otomobiliyle dükkanın camına dalarak önemli bir hasar verdi.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi’nde 6 yıldır kuaför işini yürüten Betül V., yer sahibinin isteğine karşı durdu. Kendisi, sözleşmesinin iki yıl daha geçerli olduğunu belirterek, kirada yapılacak zammın EFE-TÜFE oranlarına göre belirlenmesini talep etti. Mahmut K., bu teklifi kabul etmeyerek, işletme sahipleri ile tartışmaya girmeye başladı. Sonrasında, görünüşe göre öfkelenen yer sahibi, otomobiliyle dükkanın camını kırarak büyük bir güvensizlik yarattı.

OLAYIN GÜVENLİK KAMERASINDA GÖRÜNTÜLERİ

İş yerinde yaşanan bu gergin anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kadınlar arasında yer sahibi ile yaşanan tartışmanın büyümesi sonucu, çevredeki vatandaşlar olaya müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Olay, sonunda polis merkezinde son buldu.

Güvenlik kamerası kayıtları sonrası konuşan Mahmut K., cam kırma eylemini “ayağının gaz pedalına takılması” olarak açıkladı. Şu an için olay hakkında yetkililer tarafından soruşturma devam ediyor.