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Bursa’da Kirmasti Konseri Yapıldı

BURSA’DA BAHAR KONSERİ DÜZENLENDİ

Bursa’da, Kirmasti Müzik Topluluğu “Baharı Şarkılarla Yaşa” temalı bir konser düzenliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesinin katkılarıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen bu etkinlik, şef Gülsüm Aydoğdu Anafarta tarafından yönetiliyor.

KONSERDE SANAT MUZİĞİ PERFORMANSI

Konserde, koro üyeleri ve solistler Türk Sanat Müziği repertuarından seçilmiş eserlerle etkileyici performanslar sergiliyor. “Son Mektup”, “Bir Demet Yasemen”, “Kaderimde Hep Güzeli Aradım”, “Gizli Aşk” ve “Gözleri Aşka Gülen” gibi eserler, Bursalı sanatseverlerin katılımıyla birlikte sahnede seslendiriliyor.

Etkinliğin sonunda, solist, şef ve koro, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlanıyor. Bu özel gece, katılımcılar için unutulmaz anlar yaşatmış oluyor.

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