Bursa’da Kişi Kavga Etti, Dövüldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Bursa’da bir birey, tartışma yaşadığı dört kişi tarafından dövüldü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesinde meydana geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜYOR

Sinandede Mahallesi’nde yer alan bir kişi ile karşılaştığı dört kişilik grup arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Kısa süre içinde tartışma, bir kavgaya dönüştü. Kavga sırasında grup, tartıştıkları bireyi tekme, tokat ve yumruk darbeleriyle dövdükten sonra bölgeden hızla uzaklaştı. Bu kavga, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇİYOR

Olay sonrası, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için gerekli çalışmalar yapmaya başladı.