Bursa’da Kız, Diğerini Darp Etti

Olayın Ortaya Çıkışı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bir ortaokul öğrencisi, okul arkadaşı olan bir diğer kızı darp etti. Darp edilen kızın saçından tutulup yerde sürüklendiği anlar, amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Görüntüler sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve birçok tepkiye neden oldu.

Öğrencilerin Tepkisi

Olay anında çevrede bulunan diğer öğrencilerin duruma müdahale etmek yerine cep telefonlarıyla video çekmeleri dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, birçok aile ve vatandaşın sert bir şekilde tepki göstermesine neden oldu.

Ailelerin Başlattığı Hukuki Süreç

Mağdur öğrencinin ailesi, olayın ardından hukuki süreç başlattıklarını duyurdu. Ayrıca aile, kızlarının psikolojik destek aldığını belirtti. Bu durum, okul ortamında yaşanan şiddetin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.