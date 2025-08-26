Bursa’da Kızını Kurtarmak İsteyen Baba Boğuldu

BABA, KIZINI KURTARMAK İÇİN SUYA ATLADI

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde, çaya düşen kızını kurtarmak için suya atlayan bir baba boğuldu. Kırsal Düğüncüler Mahallesi’nde, kaplıcaya gitmek üzere ailesiyle yola çıkan Hüseyin Husten (45) ve kızı Arife Husten (15), dolaşmak amacıyla Emet Çayı kenarına geldi.

BAŞKA VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

Kızının çaya düştüğünü fark eden baba Hüseyin, hemen kızını kurtarmak için suya atladı. O sırada çevrede bulunan vatandaşlar, Arife Husten’i kıyıya çıkarmayı başardı. Ancak baba Hüseyin, akıntıya kapılarak boğuldu. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri olay yerine yönlendirildi.

HÜSEYİN HUSTEN’İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Hüseyin Husten’in cansız bedeni, Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç ekibi tarafından kıyıdan 10 metre açıkta, 2 metre derinlikten çıkarıldı. Cenaze, Büyükorhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.