Bursa’da Koca, Eski Eşini Öldürdü

OLAYIN GERÇEĞİ

Bursa’da 3 çocuk annesi Sevgi Yandık, bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, 26 Ağustos akşamı saat 22.00 sıralarında İncirli Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 2021 yılında boşanan 27 yaşındaki Sevgi Yandık ve 31 yaşındaki Doğan Ş. birlikte yaşamaya devam etti. Bu süreçte çift, sık sık tartışmalar yaşadı. O tartışmalardan biri, evlerinin yakınında bulunan bir parkta meydana geldi.

KAVGA VE SONUCU

Parkta başlayan tartışma zamanla büyüyerek kavgaya dönüştü. Doğan Ş., eski eşi Sevgi Yandık’ı vücudunun farklı yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Yandık, sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası Merinos Polis Merkezi Amirliği’ne teslim olan Doğan Ş.’nin 8 sabıka kaydı bulunuyor.

HAKİM KARARI

Sevgi Yandık, ikindi namazının ardından toprağa verilirken, Doğan Ş. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Doğan Ş., karısını kendisini aldattığı iddiasıyla bıçakladığını belirtti ve pişman olduğunu ifade etti. Ardından gerçekleşen duruşmada zanlı tutuklandı.